Певицу Линду допрашивают по делу о краже песен у Макса Фадеева

Силовики пришли с обыском в офис известного российского музыкального издателя. Владелец компании "Профит" Андрей Черкасов, он же генеральный директор издательства "Джем", находится в СИЗО по делу о крупном мошенничестве. Обыски проходят также в фирме жены Черкасова, "Компании Топ 7".

Как сообщает Telegram-канал 112, обыски связаны в задержанием артистки Светланы Гейман, более известной под псевдонимом Линда. По версии следствия, певица в сговоре с директором "Профита" Дарьей Шамовой, подделав документы, переписала на себя права на песни, которые принадлежали продюсеру Максиму Фадееву.

Конфликт Линды с Максом Фадеевым имеет давнюю историю. По словам певицы, продюсер давил на нее и не давал исполнять собственные хиты. Как сообщает Пятый канал, сейчас Линда на допросе у следователя вместе со своим директором Михаилом Кувшиновым.