Гранатами уничтожил огневую точку ВСУ: новые подвиги героев СВО

Новые примеры героизма российских бойцов в ходе СВО. Гвардии рядовой Павел Филипенко вместе со своей штурмовой группой во время захвата вражеского опорного пункта попал под обстрел. Обнаружив огневую точку ВСУ, он скрытно приблизился к позиции противника и гранатами уничтожил её. А потом прикрывал наших штурмовиков. Благодаря его грамотным действиям наши бойцы захватили форпост.

Гвардии младший сержант Евгений Гавриков командовал отделением мотострелкового взвода роты снайперов и прикрывал наших штурмовиков во время захвата опорного пункта. В ходе продвижения к огневой позиции он вместе с боевым товарищем попал под удар вражеских дронов и меткими выстрелами ликвидировал их. Всего было уничтожено семь вражеских БПЛА типа "Баба-Яга".