Вооруженные силы России нанесли серию высокоточных ударов по тыловой инфраструктуре ВСУ в Харькове и Полтаве. Военные цели на Украине уничтожают в ответ на атаки по нашим гражданским объектам. Наступление по всем фронтам идет в зоне спецоперации.

Сокрушительное поражение противнику наносит армейская авиация. На кадрах - Ми-28. Пилоты работают на предельно малой высоте и бьют точно в заданный квадрат. Скопление живой силы и бронетехники ВСУ в зоне ответственности группировки "Запад" уничтожено.

На Добропольском направлении на опорник неонацистов обрушился огонь "Града". Работали осколочно-фугасными снарядами с дистанции более 18 километров, корректируя стрельбу в режиме реального времени.

В Харьковской области надежное прикрытие штурмовым отрядам обеспечили расчеты самоходок "Мальва". Действия артиллеристов отточены до мелочей, получив данные цели, они всего за несколько минут переводят орудие в боевой режим и открывают стрельбу.