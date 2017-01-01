Путин сообщил о завершающей стадии работ над "Буревестником" и "Посейдоном"

Работы над двумя комплексами с малыми ядерными двигательными установками – на завершающей стадии. Речь идет об уникальном беспилотном подводном аппарате "Посейдон", а также о крылатой ракете глобальной дальности "Буревестник", заявил президент России Владимир Путин.

Как отметил российский лидер после того, как командующий РВСН Сергей Каракаев доложил об успешном испытании межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат", программа развития ядерных сил реализуется поэтапно. Ракетный комплекс "Авангард" стоит на боевом дежурстве с 2019 года. Гиперзвуковая ракета воздушного базирования средней дальности "Кинжал" находится на дежурстве с 2017 года. А с 2025 года на боевое дежурство поставлен ракетный комплекс средней дальности "Орешник", который может быть оснащен ядерными боеголовками.

Об испытаниях "Посейдона" было объявлено в октябре прошлого года. Океанская многоцелевая система включает в себя атомные подлодки с самоходными подводными аппаратами, оснащенными ядерной энергетической установкой. Также в октябре 2025-го стало известно об успешных испытаниях "Буревестника". Эта ракета неограниченной дальности также оснащена ядерной энергетической установкой, передает "Интерфакс".