Российские силы ПВО сбили 286 украинских БПЛА в ночь на 13 мая

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили в ночь на среду, 13 мая, 286 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Как уточнило Министерство обороны России в своем MAX-канале, дроны были сбиты и перехвачены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Тамбовской, Ярославской, Орловской, Тульской, Калужской, Рязанской, Астраханской областей, Краснодарского края, Республик Калмыкия, Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

Между тем глава Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что над его регионом сбито два десятка беспилотников ВСУ. В Зимовниковском и Красносулинском районах в результате падения обломков БПЛА повреждены установки ветроэлектростанции.

На Кубани обломки БПЛА упали на территории одного из предприятий в поселке Волна Темрюкского района, пострадал человек.

В Ростове обломок беспилотника упал на промышленный объект, но данных о материальном ущербе и пострадавших нет.

Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник ранее отмечал, что ВСУ попытались увеличить и географию нанесения ударов по гражданским объектам. За 8-9 мая атаками оказались затронуты не менее 20 субъектов России, удаленных от зоны спецоперации.