Врач сообщил печальные новости о больной раком Лерчек: вот почему она ходит в спортзал

Блогер Лерчек (настоящее имя Валерия Чекалина) в конце февраля родила сына от танцора Луиса Сквиччиарини. А сразу после родов у нее выявили рак желудка четвертой стадии с метастазами.

Валерию даже отпустили из-под домашнего ареста, чтобы она могла сосредоточиться на лечении. Однако на днях из-за болезни Чекалиной разразился скандал. Блогер Алина Расковская распространила в Сети видео, сделанное в одном из тренажерных залов, на котором Лерчек делала упражнение со штангой. Девушка была шокирована, что умирающая Чекалина вспахивает в зале не хуже, чем здоровые люди. Она выразила сомнение в болезни Валерии.

Жених Лерчек тут же поспешил оправдаться. Он заявил, что физнагрузки рекомендовал лечащий врач многодетной мамы. Но эту информацию поставил под сомнение кандидат медицинских наук, врач-терапевт Алексей Хухрев. Он очень удивлен, что человек, борющийся с тяжелейшим заболеванием, тратит остатки сил в спортзале.

"Что такое рак 4-й степени? Это значит, что есть удаленный метастаз. Один или десять — это уже все равно. И это говорит о том, что заболевание выходит из-под контроля, в финальную фазу, и иммунная система уже с ним не справляется. Соответственно, любое занятие спортом этот процесс только ускоряет, потому как оно повышает кровоток, что обеспечивает дополнительное распространение метастаз по организму. Потому вся эта история, на мой взгляд, выглядит крайне странно", — объяснил специалист в беседе с "АиФ".

По словам врача, рак желудка практически не поддается лечению, и версия с оздоровительным спортом вызывает сомнение. Либо блогер намеренно усугубляет заболевание, либо лукавит, говоря о своем состоянии. "В принципе, когда происходит такая история с желудком, счет идет на месяцы. Какой спорт?" — негодует Хухрев.