Площадь пожара в Долгопрудном возросла до 2500 квадратов

Огонь быстро распространяется по ангару в подмосковном Долгопрудном. Этому способствует высокая пожарная нагрузка внутри ангара, сообщила пресс-служба МЧС России. По данным спасателей, площадь пожара увеличилась до 2550 квадратных метров.

Сообщается, что огонь перешел на соседние строения. К тушению привлечены более 70 человек и 22 единицы техники.

Ранее стало известно о возгорании по адресу: городской округ Долгопрудный, проспект Строителей, дом 3. Первое прибывшее на место происшествия пожарно-спасательное подразделение определило, что горит ангар, огонь распространился на площади 600 квадратных метров, передает РИА Новости.