Британия устала от очередного премьер-министра. Соединенному королевству в последние годы не везет с премьерами, да и только. Бездарная Лиз Трас, неприметный Риши Сунак. Теперь Кир Стармер, на которого лейбористы возлагали такие надежды.

После того, как лейбористы проиграли с треском местные выборы, британские СМИ задают один вопрос: когда же он уйдет. Искусственный интеллект творит издевательские ролики, которые разлетаются по сети и набирают сотни тысяч просмотров.

Отпусти кота и выходи, все кончено – такими картинками забиты соцсети. На выборах победили правые популисты. В Шотландии и Уэльсе в лидеры вышли местные националисты. Всем надоел глобализм и либеральные танцы.

Летний домик, о котором напоминает лидер оппозиции Найджел Фаррадж – образ, напоминающий о том, что Британии давно пора обратить внимание на чаяния своих граждан. Которые устали от толп мигрантов, от того, что страна бессмысленно выбрасывает миллиарды на Украину. Да еще готовится к войне Россией. Лучше уж строить летний домик.

Ну а Стармер, видимо, останется в истории как еще один бездарный премьер, которому советуют собираться на выход. В таком вот образе, например. А Стармер в списках тех, у кого в действительности все не так, как на самом деле.