Дроны подорвали пусковые установки израильского "Железного купола"

Пусковые установки израильской систем ПВО "Железный купол" стали целью атаки беспилотника "Хезболлы". Как сообщает Military Watch Magazine, установки были размещены на военном объекте Джаль аль-Алам на севере Израиля.

Видео удара изучили аналитики. Эксперты предположили, что беспилотники могли использовать боевые части от гранатометных выстрелов к РПГ-7.

Батарею противоракетной обороны "Железный купол" Израиль направил в начале конфликта с Ираном в Объединенные Арабские Эмираты. Установки сопровождали израильские военнослужащие, которые должны были их обслуживать.