Всплыла новая деталь в деле об исчезновении семьи Усольцевых: для местных жителей это шок

28 сентября в тайге пропала семья Усольцевых. Супруги Сергей и Ирина с пятилетней дочерью Ариной и собакой Ладой отправились в однодневный поход к горе Буратинка и больше их никто не видел. До сих пор следы семьи не найдены.

Не известно, что произошло с Усольцевыми, почему они не вернулись из тайги. Изначально говорилось, что Ирина, Сергей и Арина могли сбежать из страны. Но теперь все чаще звучит мнение, что Усольцевых нет в живых. Поиски семьи должны были начаться в мае, но пока спасатели не приступили к операции.

Местные жители все еще не верят, что туристы просто заблудились. Как рассказала глава администрации Минского сельсовета Красноярского края Наталья Бондарь, исчезновение семьи Усольцевых стало первым подобным случаем на Кутурчинском Белогорье. Место пользуется большой популярностью среди туристов, сразу три человека там никогда не пропадали.

"Могу сказать точно, это первая такая пропажа у нас. Место популярное, но не было такого, чтобы сразу исчезло три человека. Поэтому для местных жителей это шок", — заявила Бондарь в беседе с ТАСС.

По словам главы сельсовета, инцидент шокировал местных жителей. До сих пор в Кутурчине обсуждают различные причины произошедшего, но но какой-то одной четкой версии так и не сформировалось.