ПВО сбила за три часа 14 дронов ВСУ над российскими регионами

Силы противовоздушной обороны отразили очередную воздушную атаку киевского режима на российские регионы. За три часа дежурные средства ПВО сбили 14 дронов ВСУ, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, украинские беспилотники самолетного типа в период с 17:00 мск до 20:00 мск уничтожены над Белгородской областью. Также дроны ВСУ сбиты над территорией Брянской области.

Ранее в Минобороны сообщили о ликвидации украинских дронов, пытавшихся атаковать российские регионы в ночь на вторник. По данным ведомства, с полуночи до 7:00 мск дроны перехвачены над Белгородской, Воронежской и Ростовской областями.