80-летняя мама Наташи Королевой задрала юбку и сверкнула стройными ножками

Наташа Королева прилетела в США к родственникам. В аэропорту ее встречала на собственном автомобиле мама Людмила Порывай. 80-летняя артистка продолжает сама водить машину. Причем делает это так лихо, что Наташа, садясь в авто, сразу попросила маму не гонять.

По дороге домой Королева успела сделать несколько кадров с Порывай. Во время фотосессии Людмила Ивановна кокетливо задрала подол платья и оголила стройные ножки. Фото исполнительница хита "Желтые тюльпаны" разместила в своем блоге. Народ пришел в восторг от снимка и забросал пенсионерку комплиментами.

Людмила Порывай ко всему подходит с юмором. Мама Наташи Королевой не скрывает, что так проще жить. Легкомысленно она относится и к своей внешности. Пенсионерка имеет яркую малиновую шевелюру, любит броский макияж и одежду с животным принтом. Не стесняется Людмила Ивановна щеголять в откровенных нарядах и делиться пикантными снимками в соцсети.

Напомним, что уже много лет мама Наташи Королевой живет в США. Людмила Ивановна имеет американское гражданство. А прославилась она, когда работала дирижером хоровой капеллы "Светоч". Людмила Порывай — заслуженная артистка Украины. В России она вела шоу "Время обедать!" на Первом канале. За что бы ни бралась Людмила Ивановна, везде добивалась успеха.