Песков: Россия уведомила столицы об испытании "Сармата"

Необходимые уведомления об испытаниях межконтинентальной ракеты "Сармат" были направлены Соединенным Штатам и другим странам. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналиста, предупреждала ли Москва Вашингтон и другие столицы о готовящемся пуске.

Об успешном испытании "Сармата" доложил 12 мая Владимиру Путину командующий РВСН Сергей Каракаев. Первый укомплектованный этой МБР полк встанет на боевое дежурство до конца года.

Российский лидер отметил, что "Сармат" вчетверо мощнее самых результативных западных аналогов. Дальность его применения превышает 35 тысяч километров, ракета преодолевает все существующие и перспективные системы противоракетной обороны, передает ТАСС. Уведомление направляется другим странам при пуске межконтинентальных ракет в соответствии с международными договоренностями.