Камилла Паркер-Боулз науськивает Карла III против принцесс: задумала выгнать Евгению и Беатрис из дворца

Камилла Паркер-Боулз развернула целую кампанию против принцесс Беатрис и Евгении. Жена Карла III считает, что Йорков следует исключить из линии наследования престола.

Как утверждается, королева возглавляет анти-йоркскую фракцию внутри семьи. Камилла твердо убеждена, что монархия должна держать четкую дистанцию от Йорков, включая племянниц короля.

Позиция Паркер-Боулз стала особенно заметной после того, как ее имя отсутствовало в официальном заявлении Букингемского дворца о третьей беременности принцессы Евгении. Во дворце сообщили, что король в восторге от новости, однако о его жене упомянуто не было.

Mail on Sunday утверждает, что королева сыграла ключевую роль в том, чтобы подтолкнуть Карла III к действиям против его опозоренного брата Эндрю Маунтбаттена-Виндзора на фоне скандала, связанного с Джеффри Эпштейном.

"Камилла долгое время держалась в стороне от скандала из уважения к семейным чувствам короля и его состоянию здоровья. Но по мере того как здоровье короля улучшалось, именно она сыграла важную роль в том, чтобы подтолкнуть его к действиям", — рассказал источник из дворца.

Поддерживает мачеху в этом вопросе принц Уильям. Его беспокоят связи кузин с Эпштейном. "Уильям хотел сохранить хорошие отношения с девушками и не позволить, чтобы грехи их отца и глупость обоих родителей отразились на них, но файлы, связанные с Эпштейном, заставили его отказаться от этого плана. То, что он и Кэтрин демонстративно не поздравили Евгению с беременностью, показывает, насколько все изменилось", — отметил инсайдер.

Однако другой источник уверяет, что несмотря на стремление Камиллы и Уильяма предпринять более решительные шаги для дистанцирования от всей йоркской ветви семьи, король по-прежнему очень привязан к своим племянницам.