Трамп запланировал визит в Москву в этом году

Дональд Трамп утверждает, что сделает все необходимое для завершения конфликта на Украине. Американский президент допустил, что может посетить Россию с официальным визитом в 2026 году.

Как заявил Трамп журналистам, визит вполне возможен. Он утверждает, что война на Украине становится все ближе к завершению. Американский лидер надеется, что сможет договориться с российским руководством о мирном соглашении, передает ТАСС.

Дмитрий Песков ранее сообщил, что приглашение президента России Владимира Путина Трампу посетить Москву остается в силе. Представитель Кремля уверен, что российский лидер будет рад встретить президента США в Москве.