Иран выдвинул США пять условий для возобновления переговоров, сообщает агентство Fars.
Тегеран требует от Вашингтона:
— Окончание войны на всех фронтах, особенно в Ливане;
— Cнятие антииранских санкций;
— Высвобождение замороженных иранских средств;
— Компенсация ущерба, вызванного войной;
— Признание права Ирана на суверенитет над Ормузским проливом.
Тем временем президент США Дональд Трамп заявил, что готов только к "хорошей сделке" с Ираном. Американский лидер 12 мая отправился в Китай, где среди прочего обсудит с председателем КНР Си Цзиньпином ситуацию вокруг исламской республики.
США и Израиль начали военные действия против Ирана 28 февраля. Тегеран ответил массированными ударами по американским военным базам на Ближнем Востоке.