Иран выдвинул США пять условий для возобновления переговоров, сообщает агентство Fars.

Тегеран требует от Вашингтона:

— Окончание войны на всех фронтах, особенно в Ливане;

— Cнятие антииранских санкций;

— Высвобождение замороженных иранских средств;

— Компенсация ущерба, вызванного войной;

— Признание права Ирана на суверенитет над Ормузским проливом.

Тем временем президент США Дональд Трамп заявил, что готов только к "хорошей сделке" с Ираном. Американский лидер 12 мая отправился в Китай, где среди прочего обсудит с председателем КНР Си Цзиньпином ситуацию вокруг исламской республики.

США и Израиль начали военные действия против Ирана 28 февраля. Тегеран ответил массированными ударами по американским военным базам на Ближнем Востоке.