Иран выдвинул США пять условий для возобновления переговоров, сообщает агентство Fars.



Тегеран требует от Вашингтона:



— Окончание войны на всех фронтах, особенно в Ливане;



— Cнятие антииранских санкций;



— Высвобождение замороженных иранских средств;



— Компенсация ущерба, вызванного войной;



— Признание права Ирана на суверенитет над Ормузским проливом.



Тем временем президент США Дональд Трамп заявил, что готов только к "хорошей сделке" с Ираном. Американский лидер 12 мая отправился в Китай, где среди прочего обсудит с председателем КНР Си Цзиньпином ситуацию вокруг исламской республики.



США и Израиль начали военные действия против Ирана 28 февраля. Тегеран ответил массированными ударами по американским военным базам на Ближнем Востоке.