Мощный пожар тушат рядом с Измайловским кремлем в Москве

Помещение с квестами загорелось 12 мая около Измайловского кремля на Вернисажной улице в Москве. Площадь пожара достигла 3000 квадратных метров, сообщили в МЧС России.



"Тушение осложняет сложная планировка и конструктивные особенности здания, распространению огня и дыма способствует высокая пожарная нагрузка. Со слов администрации, людей внутри нет. Тушение продолжается", — говорится в сообщении.



В настоящее время к тушению пожара привлечены более 140 человек и 40 единиц техники, в том числе 10 подъемных механизмов. С воздуха разведка проводится с помощью беспилотных авиационных систем. Пожарный поезд направлен для помощи в тушении пожара, передает ТАСС со ссылкой на МЧС РФ.



Предварительно, причиной пожара стало короткое замыкание и неисправность проводки. Участники квеста "Дьявольский кинотеатр" вовремя смогли выбраться наружу. Дым очень быстро окутал помещение, пишут СМИ. Всего от пожара спасены пять человек.



Сейчас пожар локализован, сообщили в МЧС Москвы.