Россияне активно заключают контракты с Минобороны

Многие россияне выбирают сегодня военную службу, заключая контракты с Минобороны. В пунктах сбора добровольцы проходят обязательную медкомиссию, беседуют с психологом и подписывают необходимые документы. Затем новобранцев отправляют на учебные полигоны, где с ними работают инструкторы, получившие боевой опыт в зоне СВО. Тренировки проходят в условиях, максимально приближенных к фронтовым.

Боевые машины доставляют наших военных к месту штурма позиций противника. Бойцы спешиваются и сразу же начинают атаковать вражеский опорный пункт. В небе летают беспилотники, работает артиллерия.

Таков сценарий учений штурмовых подразделений группировки войск "Запад". Бойцы отрабатывают разные схемы нападения и приемы ближнего боя. На этом полигоне тренируются как новобранцы, подписавшие свой первый контракт с Минобороны, так и действующие штурмовики, которые хотят улучшить свои навыки.

Отрабатывают навыки штурма и на соседнем полигоне. Во всех таких учебных центрах за ходом тренировок наблюдают опытные инструкторы, уже прошедшие через зону СВО. А тренировочные опорники точь-в-точь повторяют вражеские.

"Окопы вырываются, роются согласно чертежам, которые доводятся разведкой, поэтому они и сложные. Книжки книжками. Боевой опыт никуда не денется", - отметил инструктор по боевой подготовке ЮВО.

Кроме штурма, бойцы осваивают минно-взрывное дело, учатся читать карты, пользоваться связью. Особое внимание - тактической медицине. Боец в случае ранения должен уметь оказать грамотную помощь и себе, и товарищу.

Новобранец с позывным “Яшка” - отец троих детей. Говорит, подписал контракт, чтобы их защитить. Семья из Белгорода.

"Наш город давно, с самых первых дней начала специальной военной операции обстреливают и решил подписать контракт, чтобы уничтожить эту нечисть. Победа будет за нами!" – отметил он.

Бойцы войск беспилотных систем по началу больше времени проводят в классах. Необходимо пройти обучение на тренажерах, да и теории больше. Новобранцы рассказывают, что обучение проходит легко, особенно если на гражданке увлекался компьютерными играми.

Об особенностях несения службы в разных родах войск рассказывают уже в пунктах отбора на службу по контракту. Например, войска беспилотных систем предъявляют свои требования к кандидатам.

"Это, в основном, молодые люди возраста от 18 до 45 лет. В зависимости от уровня образования, и от их подготовки. Ну и навыки, соответственно", - рассказал Алексей Шовкуненко, начальник пункта отбора на службу по контракту г. Калининграда.

Государство активно поддерживает добровольцев. При заключении контракта они получают единовременные выплаты: президентскую - 400 тысяч рублей и региональную. В Москве бойцам выплачивают дополнительно миллион 900 тысяч рублей. В столице добровольцы могут лично обратиться в Центр отбора на службу по контракту, расположенный на улице Яблочкова. Есть возможность подать заявку онлайн. Дополнительную информацию можно получить по короткому номеру 117.