Из Владивостока отправился в путь "Театральный поезд"

Из Владивостока отправился в путь первый "Театральный поезд". Это уникальное путешествие через всю страну - часть всероссийского проекта, посвящённого 150-летию Союза театральных деятелей России. По дороге до столицы будут десятки остановок в городах, и в каждом пройдут тематические фестивали.

В таких предлагаемых обстоятельствах далеко не каждому театру удается поработать. Да и сам проект "Театральный поезд" в России запускают впервые. Целый состав сценического искусства проедет по всей стране.

Под театр переоборудовали один из вагонов поезда. Это, например, гримерная, далее получилось небольшое закулисное пространство, затем — сама сцена, и настоящий зрительный зал. Он небольшой, всего на 21 место, но сделан по всем законам. Дальние ряды приподняты, чтобы было лучше видно постановку.

Приморский театр кукол первый испытывает на себе особую сцену. Открывает программу постановкой "Репка". От некоторых декораций пришлось отказаться. Но талант актеров и мастерство режиссера сохранили волшебство сказки.

Никакой четвертой стены. Зрители на расстоянии вытянутой руки от артистов. И становятся частью спектакля. От постановки в таком камерном формате в восторге и маленькие зрители, и их родители. Все десять вагонов состава говорят о том, что поезд театральный. Ресторан выдержан в стиле буфета. Где даже меню - как программка к спектаклю.

Жилые вагоны украшены портретами деятелей культуры: современниками и классиками. Владивосток — отправная точка восточного маршрута "Театрального поезда". Тем временем 27 мая из Севастополя выйдет второй состав, который пройдет по южной части страны. И в конце июня поезда прибудут на Киевский вокзал в Москве.

"Это, если так можно выразиться, сшивание единой культурной карты нашей страны, когда разные регионы, разные театры поедут друг к другу в гости. Познакомятся, подружатся", - рассказал: Кирилл Крок, директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова.

"Театральный поезд" сделает остановки в 43 городах. В каждом из них пройдут двухдневные фестивали. Спектакли, мастер-классы, творческие встречи. Всего участие примут более пяти тысяч артистов, 115 театров. Первыми пассажирами стали труппы приморских краевых театров, которые покажут свои постановки в Хабаровске и Биробиджане.