Программа "Вести" отмечает 35-летие

Программа "Вести" отмечает сегодня 35-летие. Ее первый десятиминутный выпуск вышел в эфир 13 мая 1991 года, положив начало истории ВГТРК.

Сегодня "Вести" - одна из крупнейших новостных служб нашей страны, которую отличает безукоризненная точность в работе с информацией и взвешенная подача материалов. Ее корреспонденты всегда в центре событий. Репортеры программы работают во всех уголках России и за рубежом.

Корпункты ВГТРК расположены по всему миру, а вещание осуществляется более чем на 50 языках. На протяжении многих лет программа "Вести" считаются лидером новостного сегмента и остается одной из самых узнаваемых и любимых у зрителей.

В разное время ведущие "Вестей" становились обладателями главной телевизионной премии – ТЭФИ, а сама передача признавалась самой популярной и рейтинговой на российском телевидении.