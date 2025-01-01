Названа причина крупного пожара у Измайловского кремля в Москве

Пожар вспыхнул в ночь на среду, 13 мая, на востоке Москвы. Об этом рассказали в столичном главке Министерства по чрезвычайным ситуациям России.

Как уточнило ведомство в своем MAX-канале, возгорание началось в металлокаркасном строении на улице Вернисажная, неподалеку от Измайловского кремля.

Площадь, охваченная огнем, быстро увеличилась с 200 до 3000 квадратных метров. Сложность в тушении представляла специфика планировки и конструктивные особенности строения. В ликвидации возгорания участвовали свыше 140 человек и 40 единиц техники, в том числе 10 подъемных механизмов.

К утру 13 мая пожар был потушен. Огнеборцы спасли с места происшествия пять человек. Жертв и пострадавших удалось избежать.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы Москвы, причиной пожара на Вернисажной улице является короткое замыкание. В сгоревшем здании еще в 2025 году были выявлены нарушения пожарной безопасности — владелец недвижимости должен был устранить их до сентября.

Измайловская межрайонная прокуратура взяла под контроль установление причин пожара на востоке Москвы. Окончательная причина ЧП будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы.