Ведущий Владимир Молчанов умер в больнице: он держался стойко до самого конца

Известный ведущий Владимир Молчанов умер на 76-ом году жизни. Сообщается, что причиной смерти стала продолжительная болезнь.

Теперь появились подробности. В частности, близкие рассказали, что Владимир Молчанов умер в больнице. В последнее время телеведущий много болел, но никогда ни на что не жаловался и держался стойко и мужественно.

В 2025 году Владимира Молчанова госпитализировали пять раз. Он жаловался на резкие боли в животе - последний раз зимой. Летом его увезли в больницу с подозрением на желудочно-кишечное кровотечение.

В 2021 году ему пересадили печень из-за онкологии, в 2022-м он перенес инфаркт, уточняет Mash.

Напомним, Владимир Молчанов окончил филфак МГУ, работал в Агентстве печати "Новости", был собственным корреспондентом в Нидерландах. За книгу "Возмездие должно свершиться" получил премию Максима Горького. В конце 80-х вел сразу три программы — "Время", утренние эфиры и свое легендарное шоу "До и после полуночи". Лауреат премии ТЭФИ (1998, 2001).

