Минфин предупредил о рецессии и голоде во всем мире

Ситуация в Ормузском проливе привела к энергетическому кризису в мире, росту цен на топливо и промышленную продукцию.

Ограничение судоходства в проливе лишает мировой рынок пятой части потребляемой нефти и значительного объема сжиженного природного газа (СПГ), заявил глава министерства финансов России Антон Силуанов.

Следом подорожают удобрения, что приведет к продовольственному кризису. Больше всех пострадают в этой ситуации страны-импортеры энергоресурсов в Азии и Европе, а также беднейшие государства Африки.

Для России последствия кризиса в Ормузском проливе двояки: с одной стороны Москва увеличивает экспортную выручку и бюджетные доходы, а с другой - растут логистические издержки и разрушаются цепочки поставок.

"Текущие всплески цен могут дать дополнительные бюджетные поступления, но понятно, что это не тот источник роста и доходов, на который стоит рассчитывать. Быстро все может развернуться в обратную сторону", - предупредил Силуанов (цитата по РИА Новости).

Министр отметил, что выступает за предсказуемые и стабильные условия развития мировой экономики. Странам следует руководствоваться прагматичными решениями, а не надуманными приоритетами.