Названы регионы, где от клещей можно заразиться энцефалитом

В Роспотребнадзоре составили список регионов, где существует повышенный риск заражения клещевым вирусным энцефалитом.

Эндемичные регионы по клещевому энцефалиту в ЦФО: в Ивановской, Костромской, Московской (особенно в Дмитровском и Талдомском районах), Тверской и Ярославской областях.

В СЗФО: в Архангельской, Вологодской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Калининградской областях, а также в Карелии и Коми.

В ЮФО: в Крыму и Севастополе.

В ПФО: в Кировской, Нижегородской, Самарской, Ульяновской, Оренбургской областях, а также в Пермском крае, Башкортостане, Марий Эл, Татарстане и Удмуртии.

В УРФО: в Курганской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областях и ХМАО.

В СФО: в Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Томской, Омской областях, Красноярском и Алтайском краях, Тыве, Хакасии и Республике Алтай.

В ДФО: в Амурской и Сахалинской областях, Бурятии, Забайкалье, ЕАО, Приморье, Якутии и Хабаровском крае.

Ранее в Роспотребнадзоре предупредили, что Клещевым энцефалитом возможно заразиться, выпив сырого молока или раздавив клеща руками.