Рубио полетел в Китай в странном костюме

Госсекретарь США Марко Рубио полетел в Пекин в образе экс-лидера Венесуэлы Николаса Мадуро после его похищения.

Для визита в Китай американский политик выбрал спортивный костюм, похожий на одежду Мадуро после похищения в января. На сходство обратило внимание издание NewsNation, а поделился директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг в соцсети X.

Журналисты отметили, что снимок появился на следующий день после слов президента США Дональда Трампа о том, что Венесуэла может стать 51-м штатом.

3 января Николас Мадуро и его жену похитили и вывезли в США. Их доставили в Нью-Йорк, где Мадуро предъявили обвинения в наркотерроризме и других федеральных преступлениях. Президент США Дональд Трамп объявил о намерении взять под контроль венесуэльскую нефть.