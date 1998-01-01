Певицу Линду отпустили после 10-часового допроса

Певицу Линду (настоящее имя Светлана Гейман) отпустили из столичного МВД после допроса по делу об авторских правах. А вот ее саундпродюсеру предъявили обвинение и оставили в отделении.

Сообщается, что известную артистку допрашивали более десяти часов в столичном МВД. Линду отпустили домой только около 23:00 под обязательство явки. Также устраивали очную ставку с адвокатами и саундпродюсером Михаилом Кувшиновым. В результате его оставили в отделении, сообщает SHOT.

Ранее в офисе Линды прошли обыски. Это все связано с конфликтом артистки с продюсером Максимом Фадеевым. Ранее Линда жаловалась, что тот давил на нее и не давал исполнять собственные хиты.

По другой версии, продюсер передал авторские права на хиты в 1998 году, которые исполняла Линда, компании лейблу "Кристальная музыка" (был создан отцом Линды). Но с 2009 по 2012 были судебные разбирательства, где Фадеев проходил третьим лицом и никаких претензий не имеет. В дальнейшем продюсер начал утверждать, что его подписи на документах о передаче авторских прав были подделаны Кувшиновым.

