Кремль сделал заявление о визите Трампа в Россию

Визит президента США Дональда Трампа в Россию в настоящее время не находится на повестке дня. Об этом рассказал в среду, 13 мая, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Этот комментарий последовал за заявлением Трампа о том, что он не исключает своей поездки в Россию в рамках мирных усилий по Украине. Политик отметил, что считает заключение мира очень близким и готов сделать для этого "все возможное".

Однако официальный представитель Кремля подчеркнул, что проработку подобного визита в настоящее время Москва и Вашингтон не ведут: "Такого визита сейчас нет на повестке дня" (цитаты по РИА Новости).

Тем временем нет никакой конкретики и относительно новых возможных визитов в Россию спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера. В Кремле отмечали, что участие американцев в процессе мирного урегулирования конфликта на Украине приостановлено, поскольку Вашингтон плотно занят ближневосточным направлением своей внешней политики.

При этом российского лидера Владимира Путина пригласили в США на саммит "Большой двадцатки" (G20), который пройдет в Майами 14-15 декабря. В администрации президента России заявили, что Путин "может поехать в Майами как член страны "Двадцатки", может не поехать, может поехать другой российский представитель".