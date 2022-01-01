Наргиз Закирова загнана в угол: "Месть Максима Фадеева не утихнет, пока он не ляжет в гроб"

Еще в 2022 году певице Наргиз Закировой запретили въезд в Россию на 50 лет. Однако в новом интервью известная артистка призналась, что не может посещать еще ряд стран.

Еще в 90-ых годах прошлого века Наргиз Закирова покинула родной Узбекистан и обосновалась в США. Там она живет и сейчас. Певица продолжает заниматься музыкой, выступать, однако в своих гастрольных передвижениях она сильно ограничена. Артистка практически загнана в угол. Причем Наргиз уверена, что виноват в этом ее бывший продюсер Максим Фадеев.

"К сожалению, сейчас такие обстоятельства: мне категорически нельзя выезжать в Европу. Бывшие страны СССР тоже для меня небезопасны благодаря этому человеку… Его месть не утихнет, наверное, до того момента, пока он не ляжет в гроб. Он будет делать все, что в его возможностях", - пожаловалась журналистам Закирова.

Примечательно, что Наргиз не бывает даже в Узбекистане. Но тут дело в самой артистке, которая порвала отношения с родственниками. Самые ее близкие люди находятся с ней в США: мать, трое взрослых детей, муж и внуки, передает Starhit. В них она души не чает.

"Меня удивляют женщины, которые боятся услышать слово „бабушка“. Представляете, какая я бабушка клевая? Внуки меня обожают, потому что я, помимо того что занимаюсь певческой профессией, еще и клоун. Я максимально за то, чтобы не взрослеть. И в любом возрасте сохранять в себе ребенка", - заявила певица.

