Соединенные Штаты стремятся по дешевке выкупить часть "Северных потоков", которая принадлежала европейским компаниям. Об этом рассказал в среду, 13 мая, российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Как уточнил дипломат, Вашингтон хочет потратить на это примерно в десять раз меньше, чем изначально было вложено европейцами, а затем заставить ФРГ "вернуть себе свое национальное достоинство и сказать, мол, хорошо, мы будем пользоваться этим газопроводом". При таком сценарии стоимость газа, поставляемого по "Северным потокам", диктовали бы Соединенные Штаты.

Сергей Лавров также заявил в интервью RT India, что Соединенные Штаты не скрывают желание контролировать транзит газа через Украину.

Еще в 2024 году инвестор из США Стивен Линч изъявлял готовность купить взорванный "Северный поток". Американские журналисты утверждали, что предприниматель запросил у властей лицензию на участие в торгах на тот случай, если инфраструктуру трубопровода выставят на аукцион. Однако дальше разговоров дело не зашло.

Кремль тем временем подтвердил, что у России сохраняется техническая возможность поставлять газ в Европу через систему "Северный поток". Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнил, что "один "Северный поток" сломан, второй готов к поставкам".