Дачники могут спать спокойно: погода в Московском регионе благоприятствует

Подмосковные дачники, которые уже высадили рассаду на своих участках, могут не переживать за ее судьбу: погода благоприятствует молодым росткам. Об этом рассказала в среду, 13 мая, ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.

Как уточнила эксперт в интервью РИА Новости, прогнозируемые в столичном регионе дожди никак не повлияют на рассаду и цветы, поскольку температура воздуха растет и днем, и ночью.

Дачники могут спать спокойно: до конца недели, по предварительным данным, температура воздуха днем будет варьироваться от 21 до 26 градусов тепла, хотя и в сопровождении кратковременных дождей.

Тем временем ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус, которого цитирует АГН "Москва", рассказал, что пока метеорологическое лето не утвердилось в Москве. Положительная температурная аномалия, наблюдавшаяся с 3 мая, прервалась — 12 мая воздух не прогрелся до значений, которые позволили бы констатировать наступление метеолета.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявлял, что к очередным выходным жители Москвы и Подмосковья могут ждать летнего тепла. Ожидается, что днем в субботу и воскресенье столбики термометров, как ожидается, вырастут до летних значений и покажут 22-27 градусов выше нуля. Это соответствует многолетним показателям середины лета.