Любовник вцепился в горло дочери Даны Борисовой из-за тарелки макарон

Дана Борисова рассказала о 18-летней дочери Полине. По словам известной ведущей, ее жизнь налаживается после расставания с любовником, которого она не одобряла.

Как поведала довольная Дана Борисова, Полина похудела на 11 килограммов, оборвала все связи с "подозрительными знакомыми", стала больше читать и прекратила отношения с возлюбленным Артуром Якобсоном, который значительно старше нее.

Известная ведущая отметила, что избранник дочери ей не понравился сразу, однако та была "в розовых очках" и "питала иллюзии". Полину не отрезвил даже один вопиющий случай, о котором Дана Борисова рассказала "КП":

"Полина с вечера попросила его принести еду на двоих, и он принципиально принес только себе, одну порцию еды, и спрятал ее в холодильник. А Полина была голодная и ночью съела эту еду. Он устроил скандал, предъявил, что ему нужно было запить (!) таблетку этой едой, и он стал ее душить. Конечно, я была в шоке".

По словам Борисовой, у дочери была "болезненная зависимость" от любовника, однако, к счастью, ей удалось ее преодолеть. Сейчас Полина решила поставить на паузу личную жизнь и занимается своим здоровьем.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>