На Западе нервно отреагировали на испытания "Сармата"

Красноречивое послание и козырь на переговорах с зарубежными странами. Западные СМИ наперебой обсуждают успешные испытания "Сармата", о которых накануне доложили Владимиру Путину. Некоторые аналитики подчеркивают: это событие призвано умерить пыл агрессивных русофобов. Тем временем США вновь продемонстрировали настрой на скорейшее завершение украинского конфликта. Важные темы международной повестки обсудят в ходе визита американского президента в Пекин.
В Пекин Трамп отправляется в прямом смысле во всеоружии. 7 военных самолетов в начале мая перевезли более 500 тонн снаряжения. Некоторые журналисты говорят, что это похоже больше на переезд, а не визит: несколько 9-тонных бронированных лимузинов "Зверь", в одном из которых запас плазмы и крови с группой американского президента. Команда Трампа тоже не из легких - самые богатые и влиятельные бизнесмены США, среди них Илон Маск, Тим Кук, Кэлли Ортберг.
От первого за 9 лет визита в Пекин Трамп ждет несказанной прибыли. Как минимум - заключить договоры на покупки китайских товаров. Как максимум - решения вопросов с Ираном и Тайванем. А заодно с Венесуэлой. Не зря ведь и госсекретарь Марко Рубио облачился в спортивный костюм, похожий на тот, в котором был Мадуро в день похищения. А сам американский президент выложил в своих соцсетях карту США, на которой появился 51 штат. Изначально поездку планировали в конце марта. Но из-за провалов в войне с Ираном перенесли. Впрочем, и тянуть было нельзя – на следующей неделе в Пекин летит Путин.
Москва умеет посылать сигналы. Испытания одного из мощнейших компонентов ядерной триады, накануне проведенные Россией, явно заставили Запад нервничать. Ведь, мощность "Сармата" более чем в четыре раза превышает силу любого оружия НАТО. Это стало ответом России на выход США из договора по противоракетной обороне.
"Это ракета, которая обладает большим значением для переговоров с США, нежели чем с уже побежденной Украиной и ЕС, не имеющими возможности реагировать", - рассказал Карлос Рокао, аналитик.
То, что НАТО уже не способно защищаться, открыто говорит и американский президент. Отправляясь в Китай, он заявил, что разочарован в военном блоке. Но европейские русофобы на последнем издыхании все еще не оставляют попыток нанести России стратегическое поражение.
Сергей Лавров напомнил, что в доктрине США официально провозглашается необходимость для Вашингтона доминировать на мировых энергетических рынках. Министр добавил - власти США открыто заявляют о планах забрать у Украины транзитный газопровод из России в Европу и выкупить у европейцев их часть "Северных потоков" и восстановить их. Перед вылетом в Пекин один из репортеров задает американскому президенту вопрос: "Считаете ли вы, что можете поехать в Россию в этом году?"
"Я сделаю всё, что будет необходимо. Я урегулировал восемь войн. Верите или нет, но она становится ближе к завершению. И мы считаем, что в итоге добьёмся соглашения между Россией и Украиной", - сказал Трамп.
В Кремле, впрочем, эту информацию не подтвердили. Но глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсетях выложил загадочную фотографию футболки с надписью: "В следующий раз – в Москве".