На Западе нервно отреагировали на испытания "Сармата"

Красноречивое послание и козырь на переговорах с зарубежными странами. Западные СМИ наперебой обсуждают успешные испытания "Сармата", о которых накануне доложили Владимиру Путину. Некоторые аналитики подчеркивают: это событие призвано умерить пыл агрессивных русофобов. Тем временем США вновь продемонстрировали настрой на скорейшее завершение украинского конфликта. Важные темы международной повестки обсудят в ходе визита американского президента в Пекин.

В Пекин Трамп отправляется в прямом смысле во всеоружии. 7 военных самолетов в начале мая перевезли более 500 тонн снаряжения. Некоторые журналисты говорят, что это похоже больше на переезд, а не визит: несколько 9-тонных бронированных лимузинов "Зверь", в одном из которых запас плазмы и крови с группой американского президента. Команда Трампа тоже не из легких - самые богатые и влиятельные бизнесмены США, среди них Илон Маск, Тим Кук, Кэлли Ортберг.

От первого за 9 лет визита в Пекин Трамп ждет несказанной прибыли. Как минимум - заключить договоры на покупки китайских товаров. Как максимум - решения вопросов с Ираном и Тайванем. А заодно с Венесуэлой. Не зря ведь и госсекретарь Марко Рубио облачился в спортивный костюм, похожий на тот, в котором был Мадуро в день похищения. А сам американский президент выложил в своих соцсетях карту США, на которой появился 51 штат. Изначально поездку планировали в конце марта. Но из-за провалов в войне с Ираном перенесли. Впрочем, и тянуть было нельзя – на следующей неделе в Пекин летит Путин.

Запад отреагировал на испытания "Сармата"

Москва умеет посылать сигналы. Испытания одного из мощнейших компонентов ядерной триады, накануне проведенные Россией, явно заставили Запад нервничать. Ведь, мощность "Сармата" более чем в четыре раза превышает силу любого оружия НАТО. Это стало ответом России на выход США из договора по противоракетной обороне.

"Это ракета, которая обладает большим значением для переговоров с США, нежели чем с уже побежденной Украиной и ЕС, не имеющими возможности реагировать", - рассказал Карлос Рокао, аналитик.

То, что НАТО уже не способно защищаться, открыто говорит и американский президент. Отправляясь в Китай, он заявил, что разочарован в военном блоке. Но европейские русофобы на последнем издыхании все еще не оставляют попыток нанести России стратегическое поражение.

Сергей Лавров напомнил, что в доктрине США официально провозглашается необходимость для Вашингтона доминировать на мировых энергетических рынках. Министр добавил - власти США открыто заявляют о планах забрать у Украины транзитный газопровод из России в Европу и выкупить у европейцев их часть "Северных потоков" и восстановить их. Перед вылетом в Пекин один из репортеров задает американскому президенту вопрос: "Считаете ли вы, что можете поехать в Россию в этом году?"

"Я сделаю всё, что будет необходимо. Я урегулировал восемь войн. Верите или нет, но она становится ближе к завершению. И мы считаем, что в итоге добьёмся соглашения между Россией и Украиной", - сказал Трамп.

В Кремле, впрочем, эту информацию не подтвердили. Но глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсетях выложил загадочную фотографию футболки с надписью: "В следующий раз – в Москве".