Собянин: Продолжаем вводить новый стандарт акушерско-гинекологической помощи

С конца прошлого года в Москве работают уже 16 уникальных центров женского здоровья, заменивших традиционные женские консультации. Это современные клиники с широким спектром диагностических возможностей, написал в своем блоге мэр Сергей Собянин.

В этих центрах женщины могут получать акушерско-гинекологическую помощь, готовиться к беременности и наблюдаться у своего врача до рождения ребенка. Пациентки могут пройти необходимые исследования на современном оборудовании: от УЗИ и маммографии до скрининга плода.

Врачи разных профилей ведут прием семь дней в неделю и используют современные подходы к профилактике и лечению заболеваний, включая раннее выявление онкологических заболеваний.