Южные регионы Сибири неожиданно засыпало снегом

Зимние пейзажи после 30-градусной жары. В самый разгар мая южные регионы Сибири засыпало снегом. С резкой сменой погоды столкнулись жители Омской области. В некоторых районах образовались 10-сантиметровые сугробы.

Метель с градом обрушилась на Красноярск. За считанные часы температура упала до отрицательных значений. Кадрами с огромными снежными хлопьями делятся жители Новосибирской области.

Заметает и Барнаул. А на востоке Сибири продолжается борьба с масштабными природными пожарами. В республике Тыва для тушения возгораний задействовали специалистов Авиалесоохраны. В МЧС напоминают, что в большинстве случаев причиной ЧП становится неосторожное обращение с огнем.