Зрители ТВЦ продолжают собирать средства на лечение Богдана Дружинина

Телеканал ТВ Центр и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita благодарят всех, кто не остался равнодушным и помог собрать средства на лечение Богдана Дружинина. Его историю мы рассказывали накануне.

У мальчика смертельный диагноз - острый миелоидный лейкоз. Единственный шанс на спасение Богдана - трансплантация костного мозга. Но сначала нужно вывести ребёнка в ремиссию, для этого срочно требуется специальный препарат, а сразу после - сопроводительные лекарства, которые защитят мальчика от тяжелых осложнений.

Благодаря вам за прошедшие сутки удалось собрать более 4 миллионов рублей. До необходимой на покупку препаратов суммы осталось собрать 2 миллиона 449 тысяч рублей.

Мы продолжаем помогать Богдану Дружинину все вместе. Для этого достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта мобильного телефона. Или можно отсканировать QR-код, расположенный на экране, и выбрать удобный способ.

