Захарова объяснила непригодность Каллас для переговоров России и ЕС

Глава евродипломатии Кая Каллас напрасно стремится выступить переговорщиком от Евросоюза при налаживании диалога с Россией. Такое заявление сделала в среду, 13 мая, официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Как пояснила Захарова в эфире радио Sputnik, еврочиновники попросту открывают рот и несут чушь, которая заставляет людей поверить, что это некие официальные решения Евросоюза.

Представитель МИД России сравнила официальный Брюссель с юмористической кукольной передачей "Маппет-шоу", в которой "веселые поросята, лягушечки, другие персонажи, какие-то девочки, мальчики — они вроде как произносят какие-то слова, они открывают рот, у них даже есть какая-то мимика, эмоции, все их слушают, потому что звук-то идет".

Однако в действительности "это не веселый лягушонок Кермит говорит, а что там сидит актер, который придумал этого персонажа, надел на руку сначала самодельную, а потом уже и попавшую в промышленный поток игрушку, и находясь за кадром говорит".

Комментарий Захаровой последовал за заявлением Каллас о подготовке потенциальных переговоров с Москвой. Накануне встречи представителей стран ЕС в Брюсселе глава евродипломатии признала, что Россия вновь наращивает влияние в Европе.

Между тем пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркивал, что главное в потенциальных переговорах России и Европы — восстановление диалога, а участвовать в нем могут все. По словам политика, "сейчас это можно гадать на кофейной гуще, перечислять все известные фамилии", однако "главное — чтобы было политическое желание восстановить диалог".