Мария Шукшина: "К сожалению, у нас все заполонили сказки"

Мария Шукшина обратила внимание, что в России перестали снимать социально значимые фильмы на актуальные темы. По мнению артистки, сейчас популярны сказки, однако, считает она, по сути они "пустые". Известная актриса возмущена таким положением вещей.

"К сожалению, у нас все заполонили сказки. А сейчас важно снимать фильмы о конкретных людях. Только на реальных историях воспитывается ответственность за принятие решений. На сказках дети растут безответственными!" - высказалась Шукшина для "Мира новостей".

Валерий Тодоровский предположил, что современный зритель хочет расслабиться и развлечься. А социальное кино такой возможности не дает. "Что такое социальное кино? Это некая рефлексия: людям дают возможность увидеть себя со стороны, увидеть страну, в которой мы живем, увидеть, куда мы движемся. К сожалению, это опять проблема, потому что социальное кино не очень принимают зрители. Зрители говорят в этой ситуации: знаете, мы заплатили деньги не для того, чтобы нам рассказывали, как все тяжело", - объяснил режиссер.

Актриса Светлана Немоляева, которая в последнее время снялась аж в двух сказках, отметила, что этот жанр сейчас в России очень востребован. "Мне кажется, что большое количество сказок — это хорошее явление. Они же добрые, эти сказки..." - заключила артистка.

