"Ждала его возвращения из тюрьмы все эти годы": Баринов рассказал о любовнице Ефремова

У Сети уже несколько лет ходят слухи о романтических отношениях Михаила Ефремова с актрисой Дарьей Белоусовой. Говорят, она не только навещала его, когда он сидел за решеткой, но и годами ждала его возвращения из тюрьмы.

Так, народный артист России Валерий Баринов под приятным впечатлением от Дарьи Белоусовой. Он отметил, что она была ученицей его мастера Виктора Коршунова. "Она - рыжая, интересная, с большим диапазоном. Знаю, что ждала возвращения Ефремова из тюрьмы все эти годы. Очень талантливая актриса..." - сообщил Баринов "Миру новостей".

Отметим, что недавно Михаил Ефремов с блеском вернулся на театральные подмостки. Он сыграл в спектакле "Без свидетелей" и сорвал овации. Однако Валерий Баринов относится к успеху актера с осторожностью.

"Даже не представляю, как дальше будет происходить возвращение в профессию Михаила Ефремова... Но тюрьма и факт самого преступления если не ломают, то надламывают даже самых сильных людей... Очень хочется верить, что Миша преодолеет все страхи и станет играть еще лучше, чем это было до тюрьмы", - высказался артист.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>