Россиянина приговорили к 22 годам за подготовку терактов против судей

Военный суд приговорил россиянина к 22 годам лишения свободы за подготовку терактов против судей в Тамбовской области.

Суд признал 46-летнего Алексея Милосердова виновным по целому ряду статей: подготовка к теракту, прохождение обучения для осуществления террористической деятельности, незаконное изготовление и хранение взрывчатых веществ, а также государственная измена.

Первые четыре года он отбудет в тюрьме, а оставшиеся 18 лет в исправительной колонии строгого режима. Также суд приговорил его к штрафу в размере одного миллиона рублей, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Установлено, что Милосердов действовал по указке спецслужб Украины. Те поручили ему задание устроить теракты в отношении членов Тамбовского областного и арбитражного судов с использованием самодельных взрывных устройств. Довести преступный умысел до конца ему не удалось – российские службы безопасности своевременно пресекли теракты.

При задержании у Милосердова нашли и изъяли два СВУ и телефон с перепиской с украинским куратором.

Ранее сотрудники ФСБ задержали жителя Ярославля за передачу Киеву данных об участниках спецоперации. Ему грозит пожизненное заключение по делу о государственной измене.