Сербские военные провели первые в истории государства учения совместно с силами НАТО. Об этом рассказали в среду, 13 мая, в Министерстве обороны Сербии.

Как уточняет ведомство на своем официальном сайте, маневры "НАТО — Сербия", организованные командованием Сухопутных войск и Объединенными силами из Неаполя, пройдут на базе "Юг" и на полигоне "Борац" недалеко от Буяноваца.

Участие в мероприятиях, которые будут продолжаться до 23 мая, примут около 600 военнослужащих армии Сербии и ВС Италии, Румынии и Турции, а также военные планировщики и наблюдатели из почти десятка стран. Задачами и целями учений заявлена отработка тактики, методов и процедур, применяемых в операциях по поддержанию мира, а также обмен соответствующим опытом и практическими наработками.

За полгода до этого президент Сербии Александр Вучич критически высказывался в адрес НАТО. Как отмечал политик, заявления руководства Североатлантического альянса о возможности превентивных ударов по России опасны. Вучич также указывал на растущую нервозность НАТО из-за существенных успехов российской армии в зоне спецоперации.