Дунаевский откровенно рассказал об огромной ошибке Андрейченко и ее алкоголизме: "Когда она это поняла, было уже поздно..."

3 мая Наталья Андрейченко отметила круглую дату. Звезде фильмов "Мэри Поппинс" и "Военно-полевой роман" исполнилось 70 лет. Об актрисе рассказал ее бывший муж, композитор Максим Дунаевский.

Официально Наталья Андрейченко была замужем дважды. Композитор Максим Дунаевский стал ее первым мужем. Она родила от него сына Дмитрия. Однако в какой-то момент Андрейченко увлеклась актером Максимилианом Шеллом, серьезно поговорила с мужем, и они приняли решение развестись.

"Максимилиан Шелл был неотразимый мужчина, с большим багажом опыта, знаний. Гениальный актер, двухметровый красавец. Я прекрасно понимал Наташу, которая его предпочла мне", - отметил Дунаевский.

Однако с Шеллом Андрейченко в итоге тоже рассталась. Дунаевский отметил, что в результате развода Максимилиан оставил Наталье большое содержание и имущество.

Действительно, актриса ведет безбедный образ жизни. Она живет в Мексике, много путешествует и занимается духовными практиками. Недавно Андрейченко опубликовала книгу, в которой, среди прочего, откровенно рассказала о своих проблемах с алкоголем. Вот только Максим Дунаевский уверен, что актриса преувеличила.

"Наташа любила выпить, но алкоголизма не было. Тогда многие актеры выпивали. Но она точно не была алкоголичкой. Иначе я бы не доверил ей воспитывать нашего сына", - отрезал композитор.

В последние годы Наталья Андрейченко не снимается в кино. По мнению Максима Дунаевского, в свое время она совершила "огромную ошибку", когда покинула Россию и перебралась в США, чтобы покорить Голливуд. В результате у нее ничего не вышло.

"Наташа - очень русская актриса, характерная, с русской душой, русским диапазоном, и на Западе, на мой взгляд, как актрисе ей было делать нечего. Когда она это поняла, было уже поздно..." - заключил бывший муж актрисы.

Дунаевский уверен, что Андрейченко и сейчас может играть в театре, сниматься в кино и даже выступать в мюзиклах. "Но, видимо, ей это не нужно. Повторяю: она очень хорошо обеспечена, и у нее нет нужды работать за гонорары, которые у нас платят", - объяснил Дунаевский "Миру новостей".

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>