Откровения бывшего пресс-секретаря предводителя киевского режима Юлии Мендель о своем бывшем боссе подтвердили то, что Россия говорила о Владимире Зеленском на протяжении нескольких лет. На это указала в среду, 13 мая, представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Как заявила чиновница в эфире радио Sputnik, "Юлия Мендель дала Зеленскому пендель", когда раскрыла правду о пристрастиях и зависимостях утратившего легитимность президента Украины: "Взяла и рассказала, как он это делал раньше, как он это делал при ней, как он в принципе это делает, в каком состоянии находится".

Захарова отдала должное Мендель за аккуратность формулировок: "Она прямо не сказала, она просто говорила о том, что он уходил после их брифингов, таких подготовок к интервью, к встречам, а возвращался другим человеком". При этом все, кто работал с Зеленским во время его карьеры в шоу-бизнесе и на телевидении, осведомлены о его пристрастии к запрещенным веществам.

Кипрский журналист Алекс Христофору, в свою очередь, рассказал, что откровения Юлии Мендель поставили в крайне неловкое и глупое положение еврочиновников: "Мендель описала украинскую администрацию в этом интервью как коррупционеров и параноиков, а ЕС как раз должен на днях начать выплаты Киеву по кредиту. И теперь все может сорваться, что Каллас ей точно не простит" (цитаты по РИА Новости).

Как пишет Berliner Zeitung, интервью бывшего пресс-секретаря о Зеленском наглядно показало: образ главаря киевского режима на международном уровне изменился. Если прежде Владимира Зеленского представляли в западных СМИ как символ украинского сопротивления, теперь все чаще звучат критикак и обличение его диктаторски замашек.