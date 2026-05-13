В кабмине высказались о возможности повышения налогов

Повышение налогов для граждан и заморозка банковских вкладов не рассматриваются.

Ходящие в интернете слухи являются фейками, сообщил Министр финансов России Антон Силуанов. Все ключевые изменения в налоговой сфере уже приняты.

"Это фейковые вбросы, такие предложения не рассматриваются. Основные изменения в налоговой системе приняты", - заявил он в интервью РИА Новости.

В настоящий момент власти сосредоточены на подготовке мер по балансировке бюджета для поддержания макроэкономической устойчивости. Результаты охлаждения экономики уже проявляются, отметил Силуанов.

Ранее глава Минфина предупредил о рецессии из-за блокировки Ормузского пролива.