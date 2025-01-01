Россия и Украина потеряли интерес к мирным переговорам — вероятность их возобновления невелика, даже в случае завершения конфликта на Ближнем Востоке и возвращения США к посредничеству. Такое мнение высказывают американские журналисты и эксперты.

Как пишет Financial Times, ни Москва, ни Киев не усматривают "большой ценности в продолжении переговоров", несмотря на заявления американского лидера Дональда Трампа о близости к урегулированию российско-украинского конфликта.

Источники в Киеве говорят про недовольство украинской стороны тем, что Трамп не стал давить на президента России Владимира Путина для смягчения его требований по урегулированию. При этом Украина стала менее податливой давлению Вашингтона, требующего заключить соглашение побыстрее, пусть и на невыгодных киевскому режиму условиях.

Москва же сфокусирована "на силовом захвате еще большей украинской территории" и намерена выдвигать все новые требования, пишет FT.

Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис отмечал, что "война продолжится, и никакие переговоры не состоятся", что бы ни заявлял Зеленский публично. Причина кроется в том, что на фоне громкого коррупционного скандала, охватившего верхушку украинской власти, утратившие легитимность президент видит в продолжении боевых действий свой единственный шанс сохранить власть и свободу.

Российский лидер Владимир Путин на заседании Совбеза в ноябре 2025 года подчеркивал, что Москва готова к мирным переговорам, но ее устраивает и текущая динамика спецоперации, ведущая к достижению целей военными средствами, пока Украина и ее союзники пребывают в иллюзиях и мечтают нанести стратегическое поражение России.