Более 20 человек пострадали в массовой драке на птицефабрике в Ленобласти

Полиция расследует массовую драку работников на птицефабрике под Санкт-Петербургом.

Инцидент произошел в поселке Приладожский в Кировском районе 12 мая. Задержаны 12 иностранцев. 20 участникам потасовки потребовалась помощь врачей, состояние семерых оценивается как тяжелое.

В общей сложности в конфликте приняли участие шестьдесят человек, сообщили в главном управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, передает РБК.

По данным СМИ, драка произошла на птицефабрике "Синявинская", в ней участвовали граждане Узбекистана и Бангладеш в возрасте от 21 до 39 лет.