Максим Фадеев дал первый комментарий о задержании Линды: "Мне жаль, что мы оказались в этой точке"

Между продюсером Максимом Фадеевым и певицей Линдой (настоящее имя Светлана Гейман) давний конфликт. Накануне, 12 мая, артистку задержали и допрашивали более десяти часов. Кроме того, в ее офисе прошли обыски.

Известную артистку подозревают в подделке документов на авторские права, в том числе на хит "Ворона".

Наконец ситуацию прокомментировал и сам Максим Фадеев. Для начала он отметил, что сожалеет о том, что сложившееся положение приняло такой поворот. Однако далее продюсер дал понять, что все должно быть по закону.

"Мне жаль, что мы с Линдой оказались в этой точке. На протяжении 30 лет я пытался урегулировать этот вопрос мирно через ее представителей - Кувшинова, Черкасова (который сейчас в СИЗО), но результата это не дало. Речь идет не о запретах и не о публичной войне, а о защите моих авторских прав и той части смежных прав, которая мне принадлежит. Такие вопросы должны решаться не через интервью у блогеров и не через публичную полемику, а фактами, документами, экспертизой и в правовом поле. Именно поэтому я выбрал в этой ситуации единственно возможный путь - законный. Я не хочу комментировать процессуальные действия и чьи-либо личные обстоятельства. Дальше правовую оценку этой ситуации должны дать следствие и суд", - высказался продюсер в своем официальном телеграм-канале.

