Медведев ехидно поздравил "друзей" России с успешным испытанием "Сармата"

Россия провела успешное испытание стратегического ракетного комплекса "Сармат". Об этом напомнил в среду, 13 мая, заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Как написал политик в своем MAX-канале, он поздравляет с этим важным событием всех западных "друзей" России. Обращаясь к ним, Медведев ехидно отметил: "Теперь вы все стали нам ближе!"

Военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов, которого цитирует ТАСС, подчеркнул, что комбинированный пуск ракетных комплексов "Сармат" и "Орешник" способен нейтрализовать всю военную инфраструктуру Североатлантического альянса в Европе.

Главный редактор портала Analisi Difesa Джанандреа Гайани назвал "Сармат" и другие новинки российского ОПК, способные нести ядерные боеголовки, наглядной демонстрацией превосходства России в сфере стратегического сдерживания. Специалист подчеркнул, что это оружие невозможно перехватить, запеленговать и, следовательно, нейтрализовать.