Собянин: Более 2 млн поездок совершили пассажиры трамвайного маршрута Т2

Мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере "Макс" сообщил о большой востребованности трамвайного маршрута Т2. Так, ежедневный пассажиропоток там достиг 83 тысяч поездок, а за первый месяц на маршруте Т2 было совершено более двух миллионов поездок.

На маршруте Т2 работают более 50 трамваев с автономным ходом.

"Т2 проходит от станции метро "Чертановская" через центр столицы до станции Новогиреево четвертого Московского центрального диаметра. Новые варианты поездок по городу получили более двух миллионов жителей. Протяженность Т2 составляет 33 километра. Это самый длинный городской трамвайный диаметр в мире", - говорится в сообщении.

Напомним, в середине апреля Собянин запустил движение на самом протяженном трамвайном маршруте в мире. Он связывает 13 районов города - от станции МЦД Новогиреево через центр мегаполиса и до метро "Чертановская".