Дочь впервые высказалась о состоянии певицы Славы, которая пожаловалась на предательство родных

В начале года певица Слава (настоящее имя Анастасия Сланевская) оказалась в центре скандала. В Смоленске и Пензе концерты артистки были сорваны, так как певица была чересчур эмоциональна и вела себя странно. Позже исполнительница рассказала про сильное физическое и эмоциональное истощение.

Кроме того, Слава обрушилась на родных и близких. Она утверждала, это они виноваты в ее нервном срыве. "Все близкие люди меня предали и сделали максимально больно. Каждый день я плачу, мне невыносимо больно. Меня использовали, предали, а я прощала, дура", - жаловалась артистка. По ее словам, вместо поддержки близкие ее "кинули в ад".

Спустя несколько недель о состоянии Славы высказалась ее старшая дочь Александра Морозова. Она отметила, что артистке сейчас значительно лучше. "Она в моменте стала очень много работать, прямо очень много. Это круто, что она такая востребованная артистка, но она себя начала загонять. И если у нее есть возможность сейчас взять небольшую паузу и отдохнуть, то ей это пойдет только на пользу – и ее моральному состоянию, и творчество после этого пойдет только в гору", - рассуждает Александра.

В последнее время Слава действительно взяла себя в руки. В своих социальных сетях она демонстрирует семейную идиллию, сама пребывает в отличном настроении, продолжает выступать и выглядит прекрасно. Артистка не дает ни малейшего повода усомниться в своей адекватности.

Александра рассказала, что старается проводить с мамой свободное время, причем к ней в гости она берет сына Арсения. "Как для меня он отдушина, так и для моей мамы он тем более отдушина", - отметила Морозова.

Она призналась, что очень любит мать, несмотря ни на что, и старается быть рядом по мере возможности. "Мы буквально вчера к ней приехали, и Арсений просто на нее сел... Короче, четыре часа он бабушку мурыжил, но она кайфовала", - сообщила Александра "КП".

