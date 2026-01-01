Девятиклассников ждет третий обязательный экзамен с 2028 года

Устный экзамен по истории будет служить формой допуска к основному государственному экзамену (ОГЭ), объяснил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

"Это важный предмет", - подчеркнул Музаев на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Все вопросы будут основаны на школьном материале. У учеников будут проверять понимание логики исторических процессов, умение аргументировать или опровергать определенные мнения, а также формировать свое отношение к тем или иным событиям.

Ранее сообщалось, что с 2026/2027 учебного года в российских школах появится новый предмет - "Духовно-нравственная культура России" (ДНК России). В пятых классах его начнут изучать со второго полугодия, а ученики шестых и седьмых классов - с 2027/28 учебного года.